ترامب يحصل على إذن لبناء ملعب جولف آخر في اسكتلندا

حصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على إذن لبناء ملعب جولف آخر في اسكتلندا، بعد أن أصدرت السلطات هناك يوم الأحد قرارا في صالحه على الرغم من المعارضة المحلية.

وسيتم تسمية الملعب الجديد المكون من 18 حفرة على اسم والدة ترامب، ماري آن ماكليود، التي تنحدر من جزيرة اسكتلندية. ومن المقرر أن يتم بناؤه على أرض مملوكة للرئيس الأمريكي في بالميدي بالقرب من أبردين، والتي يوجد بها بالفعل ملعب جولف واحد.

ويأتي قرار المضي قدما في الملعب الجديد بعد معارك طويلة مع دعاة حماية البيئة المحليين حول المنتجع الواقع على ساحل بحر الشمال. ويخشى النقاد على الكثبان الرملية وفقدان الأراضي المتاحة للعامة.

كما دخل ترامب في نزاع مع الحكومة الإقليمية الاسكتلندية لمنع بناء مزرعة رياح بحرية بالقرب من المنتجع، حيث اشتكى من أن التوربينات أفسدت المنظر من منتجع الجولف الخاص به. وخسر الدعوى.