إبراهيم حجازي: خبرات وتخصصات أعضاء مجلس الشيوخ تنبئ بالخير

حجازي: التربية البدنية في المدرسة المصرية أمن قومي



قال الكاتب الصحفي إبراهيم حجازي، إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعيينه في المجلس تكليف قبل أن يكون تشريفا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة» الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي عبر فضائية «الأولى»، مساء الأحد، أن خبرات أعضاء مجلس الشيوخ وتخصصاتهم تنبئ بالخير، معبرا عن تفاؤله بما سيحققه المجلس.

وذكر أن مصر تحتاج فكر وجهد وحماس 100 مليون مواطن خلال الفترة المقبلة، قائلا إن «فكرة صغيرة من الممكن أن تحدث انقلابا في الدنيا».

واستشهد بفكرة الضابط المصري الصغير الذي اقترح تدمير خط برليف بالمياه، وقلب موازين حرب أكتوبر المجيدة.

وأشار إلى أن لديه أفكار ومشروع خاص بعودة التربية البدنية للمدارس، مشددًا على أهميتها الكبيرة.

وتابع أن التربية البدنية في المدرسة أمن قومي، قائلا إن الرئيس السيسي عندما أشار إلى هذا الموضوع في السابق، كان يقصد بناء أجساد مصر، بحسب تعبيره.

وأدى أعضاء مجلس الشيوخ، ظهر اليوم الأحد، اليمين الدستورية، وفقًا للنص الدستوري، كالتالي: «أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه».