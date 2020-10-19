قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، إن ما تقوم به تركيا عمل استفزازي عدائي ضد المنطقة العربية بالكامل، مشيرًا إلى أن هناك تمددًا للوجود التركي في غرب ليبيا.

وأضاف المسماري، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الاثنين، أن وحدات الرصد والاستطلاع تؤكد أن تركيا استحدثت إنشاءات جديدة داخل قاعدة عقبة بن نافع بمنطقة الوطية.

ولفت إلى أن تركيا نقلت معدات عسكرية وأسلحة متطورة كمنظومات الدفاع الجوي وأبراج إلى القاعدة، معلقًا: «الوطية أصبحت قاعدة تركية وهو عمل استفزازي وخطير جدا يحتاج لمساعِ الدول الشقيقة؛ لإيجاد حلول للأزمة الليبية».

وأعرب المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي عن انزعاجه من الدور التركي في ليبيا، موضحًا أن من شروط الذهاب لجينيف ومحادثات 5 + 5 هو خروج المحتل التركي من البلاد.

وناشد دول المجتمع الدولي أن تعمل جاهدة لتنفيذ هذه المطالب، متابعًا عن الاحتلال التركي: «يبث مزيدا من الفتنة بين الشعب الليبي، وعمله استفزازي خطير ونعده انتهاكًا لوقف إطلاق النهار المعلن في يونيو وفقا لمبادرة إعلان القاهرة».