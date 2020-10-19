اليميني إرسين تتار الموالي لتركيا يفوز بالانتخابات الرئاسية في شمال قبرص

ولكن لم يصدر أي تعليق حتى الآن من الحكومة القبرصية في نيقوسيا، رغم أن أحزاب المعارضة هناك أعربت عن أسفها للنتيجة.

"نكافح من أجل الوجود داخل جمهورية شمال قبرص التركية، لذلك يجب على جيراننا في الجنوب والمجتمع الدولي احترام كفاحنا من أجل الحرية ... لأننا نستحق ذلك".

واحتفى أردوغان بفوز حليفه على تويتر.

وقال "أهنئ إرسين تتار الذي تم انتخابه رئيسا ... ستواصل تركيا بذل كل أنواع الجهود لحماية حقوق الشعب القبرصي التركي".

وكانت تركيا قد غزت شمالي جزيرة قبرص في عام 1974 عقب وقوع انقلاب في نيقوسيا بهدف الحاق الجزيرة باليونان، واعلنت جمهورية شمال قبرص استقلالها رسميا من جانب واحد في عام 1983.

وتم تقسيم الجزيرة فعليا، حيث يدير الثلث الشمالي حكومة قبرصية تركية والثلثين الجنوبيين تديرهما الحكومة المعترف بها دوليا بقيادة القبارصة اليونانيين.