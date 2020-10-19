عضوان بالشيوخ الأمريكي يدعوان بابا الفاتيكان للضغط على الصين بشأن الحريات الدينية

حث عضوان بمجلس الشيوخ الأمريكي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي بابا الفاتيكان فرنسيس على مواجهة الحكومة الصينية بشأن معاملة مسلمي الإويغور في إقليم شينجيانج بالصين، لتعزيز رسالة سلمتها إدارة ترامب الشهر الماضي.

وكتب عضوا مجلس الشيوخ الجمهوري تود يونج والديمقراطي تيم كين في رسالة: "بصفتك قائد أكبر مؤسسة إيمانية في العالم، فإننا نطلب بكل احترام أن تبذل قداستك كل ما في وسعك لحماية حقوق الإنسان الأساسية لكل الناس، بما في ذلك الأويغور في شينجيانج"، وسيتم إرسال الرسالة اليوم الاثنين.

وأفادت وكالة بلومبرج للأنباء بأن هذه الرسالة تأتي في الوقت الذي يبدأ فيه الفاتيكان مفاوضاته مع الحزب الشيوعي الصيني بشأن تجديد اتفاق بشأن تعيين أساقفة في البلاد، ووقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على قانون هذا العام لمعاقبة المسؤولين الذين تثبت مسؤوليتهم عن اضطهاد الإويغور وأفراد الأقليات المسلمة الأخرى.

وكتب يونج وكين يقولان: "نطلب من قداستك أن تضغط على قيادة جمهورية الصين الشعبية، كما ضغطت على القادة في جميع أنحاء العالم.. نحن نشجعك على استخدام صوتك العالي والقوي كصوت للحب لتشجيع جميع دول العالم على السعي لتحقيق السلام والعدالة".