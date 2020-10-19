مع بدء تطبيق الصمت الانتخابي في محافظة الإسكندرية، بدوائرها الـ6، والتي يتنافس فيها 216 مرشحًا للفوز بـ16 مقعدًا لمجلس النواب 2020، تحولت الدعاية الانتخابية من "مؤتمرات، وندوات، ومسيرات ليلية، وحملات إلكترونية"، إلى مرحلة ترتيب الأوراق، وتقييم الحالة النهائية لثِقَل كل مرشح، من خلال الجلسات العائلية "العرفية".

برهان ذلك يتمثل في الدائرة الرابعة، وتضم "محرم بك، وأبيس، وكرموز، وغيط العنب، ومينا البصل"، وتقع وسط المحافظة الساحلية، ومخصص لها مقعدين، يتنافس عليهما 28 مرشحًا، بينهم 6 حزبيين، و22 مستقلًا، بينهم سيدتان.

رصدت "الشروق" التحركات الأخيرة للعملية الانتخابية في تلك الدائرة "الحضرية - الريفية - الحرفية"، حيث دفع حزب مستقبل وطن بمرشحين: محمد جبريل، مدير وشريك بشركة خدمات شحن، ومحمود قاسم، مدير شئون قانونية، ويُعَوِلان في حملتهما الانتخابية على الدعم اللوجيستي الحزبي، بجانب خدماتهما في الدائرة.

ويلوح في الأفق، مرشح حزب الشعب الجمهوري، عمرو كمال، النائب الحالي، والذي يُعول على الخدمات التي قدمها في منطقة محرم بك، خلال الدورة البرلمانية الحالية، بجانب المسيرات الدعائية، وكذلك، أيمن درويش، مرشح حزب الجيل الديمقراطي، وربيع الخولي، ممثل حزب الإصلاح والنهضة، وحنان غريب، حزب الغد، وتعول على نشاطها الاجتماعي من خلال جمعيتها الخيرية.

وبجانب ذلك يأتي المرشح المستقل، حسن خاطر، مدير عام بجامعة الإسكندرية، ومحمد مجدي عفيفي، صاحب شركة استثمارية، وباقي المرشحين المستقلين الـ20 والذين يعولون على رصيد خدماتهم المقدمة للمواطنين، وعقد المؤتمرات، واللقاءات المجتمعية، والمسيرات، ونشاطهم الميداني.

بينما المرشح، المستقل، هيثم الحريري، عضو مجلس النواب الحالي، ونجل البرلماني والقيادي اليساري، الراحل أبو العزيز الحريري، فيُعول على رصيده في الدائرة خلال الفترة الماضية، وأدائه داخل المجلس من "طلبات إحاطة، وأسئلة، واستجوابات" قدمها كـ"نائب شعب"، كما يصف نفسه، وليس عن دائرته الانتخابية فقط.

كما يعول "الحريري" على دعم مواطني قرى أبيس والمزارعين، وصيادي بحيرة مريوط، في محرم بك، وغيط العنب؛ لتبنيه قضاياهم خلال الفترة الماضية، بجانب الإتكاء على تراث وتاريخ والده، صاحب فكرة إنشاء مشروع بشاير الخير، وتطوير العشوائيات في مسقط رأسه، قبل وفاته، سعيًا لاستكمال مسيرته للحفاظ على ما تبقى من الشركة الأهلية للغزل والنسيج بعُمالِها.

وفي منطقة مينا البصل، المنضمة حديثًا للدائرة، وفقًا لقانون تقسيم الدوائر الجديد، فيعول "الحريري" على فكر الشباب ووعيهم، من خلال لقاءاته المباشرة بهم أثناء جولاته الانتخابية، بجانب دعم الصيادين، وأصحاب المعاشات.

وتتنافس قائمتي "من أجل مصر، ونداء مصر" عن الدائرة الرابعة المُمثلة لقطاع "غرب الدلتا"، المخصص له 42 مقعدًا، موزعين بواقع "18 مقعدًا للإسكندرية، و20 مقعدًا لمحافظة البحيرة، و4 مقاعد لمحافظة مرسى مطروح"، حيث يعمل مرشحي الإسكندرية، بتكثيف نشاطهم باللافتات الدعائية، والمُلصقات، والصور الإلكترونية، عبر تطبيقات ومجموعات مواقع التواصل الاجتماعي.

يُذكر أن محافظة الإسكندرية، تتبع المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، والتي من المقرر أن تُجرى خارج مصر خلال الفترة من 21 إلى 23 أكتوبر الجاري، وفي الداخل يومي الأحد والاثنين 24 و25 من ذات الشهر، بينما المرحلة الثانية فتجرى فيها الانتخابات خارج مصر من 4 إلى 6 نوفمبر المُقبل، وفي الداخل يومي 7 و8 نوفمبر، على أن تعلن النتيجة النهائية 14 ديسمبر 2020.