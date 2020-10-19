وزير الاتصالات: نستهدف تطوير 780 مكتب بريد هذا العام

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الوزارة تستهدف تطوير 780 مكتب بريد هذا العام، لافتًا إلى العمل على تطوير مكاتب البريد على مستويين.

وأضاف طلعت، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الأحد، أن الوزارة تعمل على تحسين مكاتب البريد على المستوى الشكلي؛ حتى يصبح لائقًا بالمواطن المصري.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل على وضع مقاعد مناسبة بالمكاتب والعمل بنظام التذاكر لترتيب الأدوار، وتركيب تكييف وشاشات للإعلان عن الأدوار، موضحًا أن المستوى الثاني الذي تعمل عليه الوزارة موضوعي.

وأوضح وزير الاتصالات أن الشق الموضوعي يشمل الخدمات التي تقدمها الهيئة، متابعًا: «نعد المكاتب لتصبح منفذًا أساسيًا لكل الخدمات الحكومية التي يحتاجها المواطن المصري».