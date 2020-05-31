تشميع 5 فيلات تستخدم لإقامة أفراح وحفلات بدون ترخيص في الإسكندرية

شنت قوة تابعة لقسم شرطة ثانٍ العامرية، غربي الإسكندرية، حملة تنفيذية مكبرة، شنها مسئولي حي ثانٍ العامرية؛ استهدفت "الفيلات" المخالفة لقرارات الدولة بضرورة تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وتم تشميع 5 لاستخدامها في إقامة أفراح وإحياء حفلات.

ووفقًا لمصدر أمني، اليوم الإثنين، أسفرت أعمال الحملة "الأمنية – التنفيذية"، عن غلق فيلاتين بشارعي: محمد رشيد، والحصادي، التابعين لمنطقة الكينح مريوط، وغلق فيلاتين في منطقة الهوارية، وغلق فيلا في منطقة الكافوري؛ لتشغيلهم أفراح وحفلات "بدون ترخيص".

تم التحفظ على المقاعد، والمناضد، وتعليق منشورات على أبواب الفيلات "المُغلقة"، عقب وضع الشمع الأحمر على أبوابها، مضمونها "المكان مُغلق إداريًا، والأختام الموجودة مسؤولية صاحبها، وفي حال فضها؛ سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بعمل محضرًا، وعرضه على النيابة العامة".