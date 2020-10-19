 حمدوك: السودان بلد متعدد في كل تفاصيل مفرداته الجغرافية والإثنية والدينية - بوابة الشروق
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حمدوك: السودان بلد متعدد في كل تفاصيل مفرداته الجغرافية والإثنية والدينية

عبد الله حمدوك
عبد الله حمدوك
الخرطوم - أ ش أ
نشر في: الإثنين 19 أكتوبر 2020 - 5:44 م | آخر تحديث: الإثنين 19 أكتوبر 2020 - 5:44 م

أكد رئيس وزراء السودان الدكتور عبد الله حمدوك، أن السودان بلد متعدد في كل تفاصيل مفرداته الجغرافية والإثنية والدينية، موضحا أن حكومته تعمل على تثبيت مفهوم السودان وطن يسع الجميع.
وقال حمدوك، في كلمته خلال مؤتمر حوار الحريات الدينية والتعايش السلمي الذي نظمته وزارة الشئون الدينية والأوقاف السودانية، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الانمائي، إن السلام الذي وقعه السودانيون في جوبا، يعد أمنية جميع السودانيين.
وأعرب عن أمله في أن يعم السلام كافة ربوع السودان خاصة شرقه لكي ينعم الجميع بالاستقرار، مشيرا إلى ضرورة إرساء قيم العدل والمساواة وأن يعمل الجميع على إعلاء قيمة الحق والواجب.
من جانبه، قال وزير الشئون الدينية والأوقاف السوداني نصر مفرح، إن بناء دولة ديمقراطية يتطلب بناء لبنات فكرية، بحيث يشعر كل فرد بمسئولية بناء الوطن، وأن يتقبل الآخر في إطار تحقيق المساواة بين الجميع ضمن حق المواطنة.

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