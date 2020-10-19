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فيديو.. عضو مجلس الشيوخ: مصلحة الوطن قبلتنا الوحيدة

أسماء الدسوقي
نشر في: الإثنين 19 أكتوبر 2020 - 3:53 ص | آخر تحديث: الإثنين 19 أكتوبر 2020 - 3:53 ص

قال محمد عمارة، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب، إن التنسيقية عبارة عن منصة حوارية تضم 27 حزبًا سياسيًا، إضافة إلى الشباب السياسي المستقل.

وأضاف أثناء لقاء تليفزيوني ببرنامج «من مصر»، المذاع عبر فضائية «cbc»، مساء الأحد، أن تنسيقية شباب الأحزاب جماعة شاملة لمختلف الآراء والتعددات الفكرية، متابعًا: «تجد المؤيد والوسط والمعارض».

وتوجه بالتحية للنائب محمود ترك، على إدارته للجلسة الافتتاحية الإجرائية باحترافية، معقبًا: «قد نختلف في الفكر أو عرضه، لكن قبلتنا الوحيدة هي مصلحة الوطن».

ولفت إلى أن أبرز ما أنتجته تنسيقية شباب الأحزاب هو الحوار المجتمعي والشكل النهائي للحياة السياسية المقبلة، مشيرًا إلى إشادة الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، بالهيئة.

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