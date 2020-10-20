أمين سر حركة فتح بمصر: حالة صائب عريقات حرجة للغاية ولكن الأمور مسيطر عليها

قال أمين سر حركة فتح بمصر، الدكتور محمد غريب، إن الحالة الصحية أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، حرجة جدًا، ولكن الأمور مسيطر عليها، وذلك على إثر إصابته بفيروس كورونا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «Mbc مصر»، مساء الاثنين، أن صائب عريقات أجرى في السابق عملية زرع رئة وهو ما أثر على مناعته، وأدى إلى تدهور حالته بعد إصابته بفيروس كورونا منذ عشرة أيام.

وأشار إلى أن عريقات كان يتلقى علاج كورونا في منزله، حتى تدهورت حالته بالأمس، ومن ثم تم نقله إلى المستشفى، مشيرًا إلى أن الأطباء الذين زرعوا له الرئة وجهوا بنقله لمشفى به أجهزة خاصة بالتعامل مع الرئة المزروعة.

وأوضح أن هذه الأجهزة غير متوفرة إلا في مستشفيات قليلة، منها مستشفى هداسا الإسرائيلي بالقدس، مؤكدًا أن هناك أطباء فلسطينيين ومن جنسيات أخرى يرافقوه لمتابعة حالته.

ولفت إلى أن المستوطنين والمتطرفين الإسرائيليين يقفون أمام المشفى ويرفعون لافتات اعتراضا على علاج عريقات بإحدى المستشفيات التابعة لهم.