تحقيق يكشف وقائع تعذيب واعتداءات جنسية في مدارس الخلوات السودانية

يرسل الكثير من أولياء الأمور السودانيين أبناؤهم لمدارس الخلوات الشهيرة بتعليمها الديني للأطفال مجانا، مع توفير الطعام والشراب، إذ تعمل 30 ألف مدرسة تحت اسم "الخلوات" حول السودان منذ عقود طويلة، ولكن تحقيق مصور لقناة "بي بي سي" العربية على وشك عرض الكثير من الوجه الخفي لتلك المدارس، حيث ينتشر التعذيب وحبس الطلاب والاعتداءات الجنسية في بعض الأحيان.

ونقلت صحيفة "الجارديان" البريطانية عن صحفي "بي بي سي" عربية، القائم بالتحقيق، أنه كان يستغل كل وقت صلاة مغرب حين يكون الجميع مشغولين، ليذهب لذلك الركن الخفي، حيث رنين القيود في كل مكان، ليبدأ في التحدث مع الطلاب ضحايا العنف والتعذيب الذين يروون قصصهم المروعة.

ويضيف الصحفي أنه حين خبأ هاتفه في كراسته ودخل خلوة أحمد حنفي الشهيرة بإقليم دارفور، رأى في أحد الفصول شيخا وهو يقيد طالبا صغير العمر ويقوم بجلده 30 مرة، ولا صوت غير ذلك الخاص بعملية الجلد، بجانب بكاء الطفل.

وفي خلوة أخرى -بحسب الصحفي- كان هناك أطفال بسن الـ5 من أعمارهم يتعرضون للجلد والتقييد كالحيوانات، ومنهم طفل أكد أن الشيوخ يربطون نحو 6 من الأطفال معا، ويجبرونهم على الجري في دوائر، ومن يسقط يتعرض للضرب الممبرح.

وبالانتقال لمدرسة الخلفاء الراشدين الشهيرة، تحدث الصحفي للطالبين المراهقين "إسماعيل" و"محمد نادر" في المستشفى وهما في حالة صحية سيئة، بعد تعرضهما للضرب لدرجة جعلت ظهورهما شبه مسلوخة الجلد.

وقال نادر، والد محمد، إن ابنه تعرض للجلد على مدار يوم كامل، بينما بقى محروما من الطعام مع صديقه لـ5 أيام.

وأكد محمد وإسماعيل أن هناك تعديات جنسية في الخلوات من قبل الطلاب الأكبر سنا على زملائهم الأصغر.

وحين واجه الصحفي -خلال التحقيق- مدير المدرسة المعروف بالشيخ حسين، أقر بوجود ضرب الطلاب بحجة أنه شيء مفيد، وأضاف أن محبس الطلاب تم إغلاقه وتحويله لمخزن، بينما نفى تماما وجود تعديات جنسية، واتهم الصحفي حينها بالإساءة للقرآن الكريم بكلامه عن المدرسة.

وبعد رفع والد محمد نادر قضية على المدرسة، تم القبض على شيخين من المدرسة وإطلاق سراحهما بكفالة، بينما تم تسليم إدارة المدرسة لشقيق الشيخ حسين بعد وفاة الشيخ في حادث سير منذ أشهر، ليعد المدير الجديد بعدم التسامح مستقبلا مع أي واقعة جلد تتم داخل الخلوة.

وتقول والدة نادر، إنها متفائلة بالحكومة الجديدة التي ستجلب حق ابنها، إلا أنها خرجت بعد ساعات غاضبة من المحكمة حين تم تأجيل القضية الخاصة بها ضد المدرسة وليس أكثر.

أما عن التحقيق المصور الذي دام عامين ماضيين، فسيتم عرضه على قناة "بي بي سي" العربية الساعة 6 مساء بتوقيت جرينينش وسيكون متاحا على قناة يوتيوب.