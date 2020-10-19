منطقة بولاية بافاريا تفرض حظر تجول بسبب الارتفاع الشديد في إصابات كورونا

فرضت منطقة باد رايشنهال في ولاية بافاريا جنوبي ألمانيا حظر تجول بسبب الارتفاع الشديد في أعداد الإصابات بكورونا.

يشار إلى أن هذه أول إجراءات من نوعها يتم فرضها في منطقة في ألمانيا منذ الإغلاق الذي حدث في الربيع الماضي مع اندلاع الجائحة.

وبموجب هذا الإجراء سيحظر مغادرة المنازل إلا لأسباب وجيهة، وذلك وفقا لما أعلنته وزيرة الزراعة في حكومة بافاريا، ميشائيلا كانيبر مساء اليوم الاثنين بعد جلسة طارئة مع مكتب المقاطعة وحكومة بافاريا العليا.

كان ماركوس زودر، رئيس حكومة ولاية بافاريا أعلن صباح اليوم أنه سيحدث "إغلاق" بشكل عملي في هذه المنطقة، وقال إنه سيكون هناك حزمة تدابير "تكافئ الإغلاق".

وكان معهد روبرت كوخ قد أعلن أن معدل الإصابات الجديدة لكل مئة ألف نسمة في سبعة أيام وصل في هذه المنطقة إلى 1ر252 حالة، هو رقم قياسي على مستوى جميع أنحاء ألمانيا.

وأضاف زودر أنه لم يعد من الممكن تتبع مخالطات المصابين " ومن ثم يجب تقييد المخالطات بشكل جذري".

تجدر الإشارة إلى أن الكثافة السكانية في دائرة بيرشتسجادنر لاند (التي تقع بها منطقة باد رايشنهال) ضئيلة نسبيا إذ تبلغ 126 فردا لكل كيلومتر مربع، ولم يتضح بعد على نحو دقيق كيف حدثت موجة الإصابات، وتابع زودر أن " نقطة الانطلاق كانت حفلة"، وربما كانت هناك بؤر أخرى للعدوى.

وتابع زودر أن قرب المنطقة من النمسا لعبت دورا في إقرار هذه التدابير الحاسمة، وحذر من أنه في حال عدم التصرف على نحو صارم فإنه لن يكون من الممكن تخفيض الأعداد الكبيرة.