مهاجم خيتافي يرد على اتهام كومان

رد خايمي ماتا، مهاجم فريق خيتافي، على رونالد كومان، المدير الفني لبرشلونة الذي سقط فريقه بهدف دون رد أمام الفريق المدريدي، واتهم آلان نيوم بأنه قال له «ألفاظا نابية» أثناء المباراة، وقال إن هذه الأمور يجب أن تبقى في الملعب.

وكشف المدرب الهولندي عن محادثة أجراها مع خوسيه بوردالاس، مدرب خيتافي، في نهاية المباراة التي أقيمت على ملعب ألفونسو بيريز كوليسيوم السبت ضمن الجولة السادسة من الليجا.

وفي تلك المحادثة، أبلغ كومان نظيره في خيتافي بسلوك لاعبه وطلب منه التحدث معه لتصحيح موقفه. وبعد أقل من 24 ساعة من المباراة، رد ماتا على ما قاله مدرب البلاوجرانا.

وقال ماتا الذي سجل هدف الفوز على برشلونة من ركلة جزاء، «لم تتح لي الفرصة للتحدث مع نيوم كومان، قبل أن يصبح مدربا كان لاعب كرة قدم، وفي الملعب نقول جميعا الكثير من الأمور خارج السياق والمعنى».

وأضاف: «لدينا جميعا القدرة والنضج لنعلم أن هذا الأمور تُقال في الملعب. إذا قال أن نيوم قد أخبره بشيء، فمن المؤكد أنه قال لنيوم شيئا في المقابل. إنها أمور تبقى في الملعب».

وردًا على سؤاله عما إذا كان من غير العدل أن يتم تذكر الانتصار على برشلونة بسبب هذه الأنواع من المواقف وليس للمباراة الجيدة التي قدمها خيتافي، أكد أنه ينبغي أن ينصب التركيز على المباراة التي قدمها فريقه.

وأبرز أن: «برشلونة لم يكن جيدا ولكن يجب أن ننسب الفضل إلى خيتافي، الذي كان جيدًا في جميع الأوقات، وعلى العديد من المستويات كنا متفوقين. أبعد من تقصير الخصم، جاء الفوز لأننا كنا جيدين».

وقال: «هذا ما يحدث دائما في النهاية، عندما تأتي الهزائم، فإنهم دائما ما يبحثون عن مذنبين آخرين، يحدث ذلك لنا جميعا، عندما تخسر، تحاول دائما النظر إلى أبعد من الهزيمة نفسها، لكن عليك أن تنظر إلى ما فعلته في الملعب».

وأخيرا، أشار إلى أن الفوز على برشلونة، رغم أنه أمر مميز، يظل بمثابة الحصول على «ثلاث نقاط أخرى» ضد منافس آخر في الليجا.

واختتم قائلا: «لكنك دائما ما يكون لديك هذا الدافع الإضافي ضد الفرق الكبيرة لأننا من نواح عديدة لسنا جميعا على قدم المساواة».