تقرير: رباعي الرجاء جاهز للقاء الإياب أمام الزمالك

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

كشفت تقارير صحفية مغربية عن جاهزية رباعي فريق الرجاء لمواجهة إياب دور نصف النهائي بدوري أبطال إفريقيا أمام الزمالك.

ويحل الرجاء المغربي ضيفا على الزمالك يوم السب المقبل الموافق 24 أكتوبر الجاري.

وذكر موقع "البطولة" المغربي أن الرباعي عبد الرحيم الشاكير وعبد الجليل جبيرة وعمر بوطيب إلى جانب الليبي سند الورفلي، جاهزون بنسبة كبيرة للمشاركة في لقاء الإياب.

وأضاف الموقع المغربي أن الرباعي سيرافقون الرجاء في رحلته إلى مصر، التي ستنطلق يوم الأربعاء القادم، من مطار محمد الخامس الدولي.

وتابع الموقع أن الرجاء يسعى للدفاع عن حظوظه في مصر، من أجل قلب الطاولة على الزمالك، لحصد بطاقة العبور إلى المشهد الختامي لدوري أبطال إفريقيا.

وفاز الزمالك على الرجاء بهدف دون رد، من توقيع المهاجم المغربي أشرف بنشرقي أمس على ملعب محمد الخامس في مدينة الدارالبيضاء.