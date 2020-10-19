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تقرير: الهلال السعودي يحدد خيارات بديلة لسوتيلدو

د ب أ
نشر في: الإثنين 19 أكتوبر 2020 - 1:22 م | آخر تحديث: الإثنين 19 أكتوبر 2020 - 1:22 م

ذكر تقرير إخباري، اليوم الاثنين، أن إدارة نادي الهلال السعودي لكرة القدم، وضعت خيارات بديلة في حال عدم إتمام التعاقد مع الفنزويلي سوتيلدو لاعب وسط سانتوس البرازيلي والذي كان الهلال قد عقد اتفاقا شفهيا مع ناديه.

وكشفت صحيفة"الرياضية" السعودية عن تفاوض الهلال مع الأرجنتيني لوشيانو فييتو لاعب وسط سبورتنج لشبونة البرتغالي، ليكون بديلا في حال عدم التعاقد مع سوتليدو.

وأوضحت أن الهلال يتفاوض أيضا مع لاعب أجنبي آخر بالإضافة إلى لاعب بالدوري الإنجليزي، دون الكشف عن هويتهما.

وكان الهلال استهل مشواره في الدفاع عن لقب الدوري السعودي بالفوز على العين 1 / صفر، ضمن منافسات المرحلة الأولى من المسابقة.


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