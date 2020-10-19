إطلاق رصاص في مسيرة غير مصرح بها في مينسك

أفاد مراسل وكالة "نوفوستي"، بأنه سمع عدة طلقات نارية وانفجارات لقنابل الصوت في تجمع جماهيري، غير مصرح به في مينسك.

من جانبه، قال رومان لاشكفيتش، المتحدث باسم مديرية الشرطة بمدينة مينسك، إن قوات الأمن أطلقت الرصاص المطاطي في الهواء عدة مرات، بعد أن بدأ المتظاهرون برمي الحجارة على رجال الشرطة.

وتم إطلاق هذه الطلقات التحذيرية، عندما اقترب طابور من آلاف المتظاهرين من حاجز للشرطة في شارع بارتيزانسكي بروسبكت، ثم اتجهوا بالاتجاه المعاكس نحو وسط المدينة.

واعتقلت قوات الأمن أحد المتظاهرين، الذي اقترب منهم كثيرا، وبعد ذلك لم يتخذوا أي إجراء.

وأشارت الوكالة إلى أنه في المنطقة توجد سيارات الحماية "روبيج"، وسيارات إسعاف، وسيارات رش المياه، وحوالي 200 جندي من القوات الداخلية البيلاروسية وشرطة مكافحة الشغب المجهزة تجهيزًا كاملاً بالدروع المعدنية والهراوات والخوذات.

وذكر المراسل، أن الشرطة لا تسمح لأي شخص بمغادرة شارع بروسبكت بارتيزانسكي، بما في ذلك الصحفيين.

وفي يوم الأحد، نظمت المعارضة البيلاروسية احتجاجات واسعة النطاق. وفي الصباح، تم تعزيز الإجراءات الأمنية في مينسك، وتم نشر معدات خاصة وقوات أمنية إلى وسط المدينة، وتم تسييج الساحات المركزية. وقطعت السلطات الوصول إلى الإنترنت عبر الهاتف المحمول العاصمة البيلاروسية.