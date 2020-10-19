لبنان: محافظ بيروت يمنع تخزين المحروقات في المباني السكنية

أصدر محافظ العاصمة اللبنانية بيروت القاضي مروان عبود، قرارا بمنع تخزين المحروقات في المباني السكنية، في ضوء الخطورة البالغة التي يتسبب بها التخزين ووقوع حوادث متعددة أدت إلى سقوط ضحايا وحدوث إصابات وتضرر المباني السكنية جراء هذا الأمر الذي تحول إلى ظاهرة في عموم لبنان.

ووقع انفجار في خزان للوقود يوم 9 أكتوبر الجاري في إحدى البنايات السكنية بمنطقة "الطريق الجديدة" ببيروت على نحو تسبب في حدوث تصدع في المبنى الذي كان يحتوي على الخزان وكذلك عدد من المباني المحيطة جراء قوة الانفجار، وتحطم العديد من السيارات، وسُمع دوي الانفجار القوي في أرجاء العاصمة وضواحيها والمناطق المحيطة بها.

وتضمن قرار محافظ بيروت منع تخزين البنزين في المحال التجارية أو المستودعات ضمن المباني تحت أي ذريعة، ومنع تخزين وقود الديزل (المازوت) بما يزيد عن 500 لتر، على أن تكون الكميات المخزنة تحت السقف المحدد ضمن الخزانات المعتمدة المخصصة للمولدات الكهربائية وأن تستوفي شروط الحماية من مخاطر الحريق والانفجار.

وبدأ اللبنانيون منذ شهور عمليات تخزين كبيرة للمحروقات لاسيما البنزين والمازوت اللازم لعمل المولدات الكهربائية التي يُعتمد عليها بصورة أساسية في لبنان لتعويض عجز كهرباء الدولة، في ظل النقص الحاد في المحروقات الذي يشهده لبنان منذ فترة، وارتفاع أسعار بيع الوقود عن الأسعار المحددة من قبل الدولة، ومع اقتراب دخول فصل الشتاء والذي يشهد استهلاكا متزايدا للوقود.