التليفزيون الفلسطيني: وفاة صائب عريقات بفيروس كورونا

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أعلن التليفزيون الفلسطيني وفاة الدكتور صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وذلك بعد تدهور حالته الصحية إثر اصابته بفيروس كورونا.