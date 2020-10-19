 التليفزيون الفلسطيني: وفاة صائب عريقات بفيروس كورونا - بوابة الشروق
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التليفزيون الفلسطيني: وفاة صائب عريقات بفيروس كورونا

صائب عريقات
صائب عريقات
رام الله - أ ش أ
نشر في: الإثنين 19 أكتوبر 2020 - 6:31 م | آخر تحديث: الإثنين 19 أكتوبر 2020 - 6:31 م

أعلن التليفزيون الفلسطيني وفاة الدكتور صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وذلك بعد تدهور حالته الصحية إثر اصابته بفيروس كورونا.

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