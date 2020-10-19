 الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة على غالبية الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 32 - بوابة الشروق
الإثنين 19 أكتوبر 2020 7:24 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
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الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة على غالبية الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 32


نشر في: الإثنين 19 أكتوبر 2020 - 6:58 ص | آخر تحديث: الإثنين 19 أكتوبر 2020 - 6:58 ص

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الاثنين، طقس مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية، حار على شمال وجنوب الصعيد نهارًا، مائل للبرودة على غالبية الأنحاء ليلًا.
وأضافت «الأرصاد»، في بيان أصدرته، مساء الأحد، أنه من المتوقع تكون شبورة مائية صباحًا على الوجه البحري والقاهرة والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، تكون كثيفة على مناطق من شمال ووسط سيناء.
وتوقعت سقوط أمطار خفيفة على أقصى غرب البلاد.
وفيما يلي درجات الحرارة المتوقعة:
الصغرى العظمى
القاهرة 20 32
بورسعيد 24 29
الإسكندرية 19 30
شرم الشيخ 25 33
أسوان 24 37
كاترين 16 27
الإسماعيلية 20 33

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