 مديرة صندوق النقد الدولي تدعو لتعامل «أكثر حسما» مع مشكلات الديون - بوابة الشروق
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مديرة صندوق النقد الدولي تدعو لتعامل «أكثر حسما» مع مشكلات الديون

صندوق النقد الدولي
صندوق النقد الدولي
رويترز
نشر في: الإثنين 19 أكتوبر 2020 - 7:54 ص | آخر تحديث: الإثنين 19 أكتوبر 2020 - 7:54 ص

دعت كريستالينا جورجيفا، مديرة صندوق النقد الدولي، إلى اتخاذ خطوات حاسمة لمعالجة أعباء الديون المتزايدة التي لا يمكن تحملها في بعض البلدان.

وحثت الدائنين والمدينين على بدء عمليات إعادة الهيكلة عاجلا وليس آجلا.

وقالت جورجيفا، خلال اجتماع عبر الإنترنت مع صانعي سياسات سابقين وأكاديميين يوم الأحد، "إن تمديد تجميد المدفوعات الرسمية الثنائية لمدة ستة أشهر الذي اتفقت عليه دول مجموعة العشرين الأسبوع الماضي سيكون أمرا مساعدا".

وأكدت مديرة صندوق النقد الدولي الحاجة إلى اتخاذ إجراءات بشكل أسرع.

وأضافت: "نحن نكسب بعض الوقت، لكن علينا مواجهة الحقيقة وهي ضرورة اتخاذ الكثير من الإجراءات الحاسمة مستقبلا".

ودعت جورجيفا الدائنين والمدينين إلى البدء فورا في إعادة هيكلة ديون البلدان التي وصلت ديونها إلى مستويات يصعب سدادها.

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