وزيرة التضامن ومحافظ الفيوم يتفقدان مصنع إنتاج السجاد بيوسف الصديق

تفقدت نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي، وأحمد الأنصاري محافظ الفيوم، مصنع إنتاج السجاد اليدوي بقرية دار السلام التابعة لمركز يوسف الصديق، بحضور محمد عماد نائب المحافظ، وإيمان زكي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، ومصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير.

وأكد المحافظ أنه سيتم توسعة المصنع إلى نحو ضعف المساحة لاستيعاب أكبر عدد من الشباب والفتيات، وذلك في إطار حرص المحافظة على استغلال المزايا النسبية للقرى المنتجة، الأمر الذي يسهم فى توفير فرص عمل لأبناء هذه القرى والنهوض بالمستوى الاقتصادي لسكانها.

وأشار الأنصاري إلى ضرورة فتح معارض ومنافذ جديدة لتسويق منتجات مصنع سجاد دار السلام، بالتنسيق مع منتجي السجاد اليدوي بقرية دسيا، وزيادة أصناف السجاد المنتجة بالمصنع، وتحسين جودتها.

الجدير بالذكر أن مصنع إنتاج السجاد بقرية دار السلام يحتوي على 12 نولاً للسجاد توفر 36 فرصة عمل للشباب والفتيات، منها 6 أنوال منتجة، و6 أخرى للتدريب، ومن المقرر زيادة عدد الأنوال إلى 30 نولا توفر 100 فرصة عمل، وتبلغ التكلفة النهائية لإتمام العمل بالطاقة الكاملة للمصنع 455 ألف جنيه.