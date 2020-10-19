بدأ أبناء الجالية المصرية في الكويت، صباح اليوم الإثنين، في التوافد على مكاتب البريد السريع؛ للإدلاء بأصواتهم في الجولة الأولى من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب.

ورصد مدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بالكويت -في جولة ميدانية صباح اليوم- توافد الناخبين على مكاتب البريد السريع في الكويت، وسط التزامات مشددة بالاشتراطات التي أقرتها السلطات الصحية الكويتية في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، من حيث ارتداء الكمامات الطبية والحرص على التباعد الجسدي.

ومن جانبها، أنهت السفارة المصرية لدى الكويت جميع الاستعدادات الخاصة بانتخابات مجلس النواب، حيث يتم بدء طباعة وارسال بطاقات الاقتراع بالنسبة للمصريين في الخارج إلى مقار البعثات الدبلوماسية، خلال يومي 19 و20 أكتوبر الجاري للجولة الأولى من المرحلة الأولى، فيما تتم عملية الانتخاب بالخارج خلال الفترة من 21 إلى 23 أكتوبر الجاري.

وأوضحت السفارة المصرية لدى الكويت -في بيان على صفحتها الرسمية على "فيسبوك"- أنه سيتم استقبال مظاريف الاقتراع بمكاتب البريد خلال يومي 19 و20 أكتوبر الجاري، على أن يكون عنوان لجنة الانتخاب بالسفارة كالتالي: منطقة الصديق، قطعة 7، شارع 702، فيلا رقم 100، مؤكدة استمرارها في تلقي مظاريف المظاريف من مكاتب البريد حتى يوم الجمعة الموافق 23 أكتوبر الجاري.

وقالت إن طريقة التصويت الصحيح؛ هي أن يقوم الناخب الذي سبق له التسجيل على موقع الهيئة الوطنية للانتخابات، بطباعة البطاقات لنظامي الفردي والقوائم يومي 19 و20 أكتوبر الجاري، وإبداء الرأي فيها باختيار عدد من المترشحين للنظام الفردي مساو لعدد المقاعد المقررة للدائرة، واختيار القوائم بالبطاقة المخصصة بذلك، علما بأن عدم الالتزام بعدد المقاعد المخصصة في الدائرة يبطل الصوت.

وتابعت أنه على الناخب عقب ذلك، تجهيز مظروفين، ويضع في الأول بطاقتي الاقتراع، ثم يغلقه ولا يدون عليه أية بيانات، لأن ذلك من مبطلات الصوت، ثم يضع المظروف بداخل مظروف أكبر، على أن يرفق معه صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر ساري الصلاحية، وإقرار التصويت كامل البيانات وموقع من الناخب شخصيا، ويثبت الناخب على الظرف من الخارج بيانات وعنوان اللجنة الانتخابية بالبعثة، ثم يرسل المظروف للسفارة عن طريق البريد على عنوان السفارة المشار إليه أعلاه، على أن يصل المظروف في موعد أقصاه الجمعة الموافق 23 أكتوبر الجاري، ولإتاحة فرصة اطول لتلقي البريد.

وأهابت السفارة المصرية لدى الكويت بأبناء الجالية الحرص على الالتزام بالاشتراطات الصحية المطبقة في دولة الكويت، لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، بارتداء الكمامات وعدم التجمع في الأماكن العامة، بما في ذلك مكاتب البريد، مع أفضلية الاستعانة بخدمات البريد السريع، حرصا على الحد من التجمعات.

وفيما يتعلق بآلية العملية الانتخابية، فمن المقرر أن يتم تعقيم المظاريف عقب وصولها إلى السفارة عبر البريد، ثم تسجيلها في الكشوف المخصصة لذلك، ومراجعة الختم الموجود على المظروف؛ للتأكد من صحة التاريخ المثبت على المظروف، في حين سيتم بدء عملية فرز الأصوات في نهاية يوم الجمعة المقبل، وستتم لكل دائرة على حدة، ثم استيفاء المحاضر ورفع نتيجة التصويت على موقع الهيئة الوطنية للانتخابات.