تأجيل محاكمة موظف بجمارك الإسكندرية وصاحب شركة لاتهامهما بالتزوير لـ17 نوفمبر

قررت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار يسري عبد الرحمن، اليوم الاثنين، تأجيل محاكمة "م.ص.م"، موظف بجمارك الإسكندرية، و"أ.ح.خ"، صاحب شركة خاصة للتجارة والتصدير، لجلسة 17 نوفمبر المُقبل؛ لعرض مستندات وتسجيلات القضية على الخبير الفني؛ اتهامهما بالتزوير، والاستيلاء على المال العام، وذلك في القضية رقم 241 لسنة 2020 جنايات الميناء.

وكانت نيابة الميناء في الإسكندرية، أحالت القضية للمحكمة، والتي حددت جلسة اليوم موعدًا لبدء إجراءات محاكمة المتهمين أمام الدائرة القضائية رقم 5 بمحكمة الجنايات.

تعود وقائع القضية إلى تلقي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من الأجهزة الرقابية، يفيد قيام موظف بمصلحة الجمارك، وصاحب شركة للتجارة والتصدير، بالاشتراك في تزوير محررات رسمية؛ بغرض الاستيلاء على المال العام.

وكشفت تحقيقات الرقابة الإدارية، أن المتهم الأول، موظف بالإدارة العامة للمراجعة بمصلحة الجمارك، وبصفته موظفا عاما، اتفق مع المتهم الثاني، على تزوير 6 شهادات بطريقة الاصطناع؛ تفيد بسداد الشركة مستحقات مصلحة الجمارك، وهي عبارة عن رسوم خدمات قدرها 5 ملايين و491 ألف و6 جنيهات.

كما كشفت التحريات أن المتهم الثاني، رئيس شركة تجارية، تمكن بذلك من الاستيلاء على مبلغ 779 ألف و149 جنيهًا، عبارة عن رسوم خدمات شركته من ميناء الدخيلة.

وبتحرير محضر بالواقعة وعرض القضية على النيابة العامة، قررت إحالتها لمحكمة جنايات الإسكندرية، التي اتخذت قرارها المُقدم، بعضوية المستشارين: ياسر محمد عبده الوصيف، وأحمد على إبراهيم جنينه، وسكرتير الجنايات، وليد محمد محب.