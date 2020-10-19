الهيئات الاقتصادية اللبنانية تطالب بتشكيل حكومة منتجة

أطلقت الهيئات الاقتصادية اللبنانية، في بيان لها، نداء استغاثة لإنقاذ لبنان، بعد اجتماع عقدته اليوم الاثنين، وطالبت بتشكيل حكومة منتجة وقادرة على تنفيذ الورقة الفرنسية الإنقاذية، بعدما وصلت إليه الأوضاع في لبنان من مآسٍ وويلات.

وقال البيان "بعدما وصلت الأوضاع في لبنان إلى ما وصلت إليه من مآس وويلات، وبعدما بات الخوف على ضياع فرصة الدعم الفرنسي عبر الورقة التي قدمها الرئيس إيمانويل ماكرون لإنقاذ لبنان، ومن أجل حث القوى السياسية على القيام بواجباتها الوطنية والحفاظ على ما تبقى من قدرات وإمكانيات، قررت الهيئات الاقتصادية إطلاق نداء استغاثة لإنقاذ لبنان بعد اجتماع طارئ واستثنائي عقدته برئاسة رئيسها الوزير السابق محمد شقير، وبحثت خلاله تشكيل الحكومة".

وطالبت الهيئات الاقتصادية القوى السياسية، باسم القطاع الخاص وباسم اللبنانيين، السير نحو تشكيل الحكومة فورا، حكومة منتجة وقادرة على تنفيذ الورقة الفرنسية الإنقاذية لإعادة إعمار بيروت وإنقاذ لبنان.

وأضاف البيان "إن الهيئات الاقتصادية اللبنانية وانطلاقًا من مسئوليتها الوطنية، ومنعًا لحصول الاصطدام الكبير للاقتصاد بالقعر، فإنها ترفع الصوت عالياً، وتحمل القوى السياسية المسئولية الكاملة عن كل ما حصل وما سيحصل".

يذكر أن يوم الخميس المقبل هو موعد الاستشارات النيابية الملزمة، التي سوف يجريها الرئيس اللبناني العماد ميشال عون؛ لتسمية رئيس مكلف لتشكيل حكومة جديدة، بعد أن أجلها من 15 إلى 22 أكتوبر الحالي.

ولم يترشح للتكليف سوى رئيس الحكومة السابق سعد الحريري الذي رشح نفسه معلناً أنه "مرشح طبيعي"، بعد اعتذار رئيس الحكومة المكلف مصطفى أديب في 26 سبتمبر الماضي عن التشكيل.

وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب قد أعلن في 10 أغسطس الماضي استقالة حكومته، على خلفية انفجار 4 أغسطس الذي هز مرفأ بيروت، وطلب الرئيس عون من حكومة دياب، الاستمرار بتصريف الأعمال.