روني يعلن سلبية عينته في فحوص كورونا

كشف واين روني قائد منتخب إنجلترا لكرة القدم السابق، عن سلبية العينة الخاصة به في فحوص فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد-19.

لكن النجم الإنجليزي البالغ من العمر 34 عاما، ذكر أنه لازال غاضبا من كونه مجبرا على أن يكون في العزل مدة عشرة أيام بسبب زيارة صديق له لم يخبره أنه كان مطلوبا منه إجراء فحص ثم ثبت إصابته لاحقا.

ولعب روني لفريقه ديربي كاونتي يوم الجمعة الماضي، لكنه سيغيب عن المباريات الثلاث المقبلة لفريقه.

وكتب روني عبر حسابه الرسمي على موقع" تويتر" للتواصل الاجتماعي:"للتو تلقيت الأخبار التي تؤكد أنني لست مصابا بالفيروس".

وأضاف:"أنا مسرور لنفسي ولعائلتي ولكن من الواضح أنني غاضب وأشعر بخيبة أمل لأنني يجب أن أعزل نفسي وأن أغيب عن المباريات الهامة لديربي".