جنوب أفريقيا تدرج ألمانيا ودولا أخرى على قائمة بؤر كورونا الخطيرة

أدرجت جنوب افريقيا ألمانيا ودولا أخرى على قائمة بؤر جائحة كورونا الخطيرة، وذلك نظرا لارتفاع أعداد الإصابات في هذه البلاد.



وذكرت حكومة جنوب افريقيا في بيان نُشِر في بريتوريا، أن رجال الأعمال والمستثمرين والخبراء يمكنهم التقدم بطلب للحصول على استثناء من أجل دخول البلاد، وكذلك الألمان الذين يملكون عقارات في جنوب افريقيا.



وكانت جنوب أفريقيا أعادت أوائل هذا الشهر فتح مجالها الجوي أمام حركة الطيران الدولية المنتظمة القادمة من الخارج، وذلك بعد 6 شهور من الغلق لكنها أبقت على حظر الطيران بالنسبة للسائحين القادمين من الدول المصنفة على أنها من البؤر الخطيرة لوباء كورونا.



وضمت القائمة التي أعلنتها جنوب افريقيا اليوم، دولا أخرى من بينها فرنسا وتشيلي وهولندا وإسبانيا والولايات المتحدة وبريطانيا، وأبقت جنوب افريقيا على السماح بقدوم رحلات من دول أخرى غير مدرجة على القائمة ولكن بشروط.



وكان رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا قد برر تخفيف قيود كورونا بانخفاض أعداد الإصابات في بلاده.



يذكر أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا وصل في جنوب افريقيا إلى نحو 704 آلاف حالة حتى الآن، ومن بين هؤلاء المصابين وزير الصحة زويلي مكيزيه وزوجته، فيما وصل عدد وفيات كورونا في البلاد إلى قرابة 18 ألف و470 حالة.



وكانت الحكومة فرضت في نهاية مارس الماضي حظر تجول في عموم البلاد من أجل الحد من انتشار الفيروس، وقد كان لهذه القيود تأثيرات مدمرة على الاقتصاد.