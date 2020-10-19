الشرطة السودانية تؤكد الاستعداد التام للتعاون مع الجانب الأمريكي في مجال التدريب

أكد الفريق أول شرطة عزالدين الشيخ، المدير العام لقوات الشرطة السودانية، الاستعداد التام للتعاون مع السفارة الأمريكية بالخرطوم في مجال التدريب، خاصة لرفع الكفاءات والقدرات وزيادة أوجه التعاون في العديد من المجالات لدعم العملية الأمنية.



وذكرت الشرطة السودانية - في بيان اليوم الاثنين - أن ذلك جاء خلال لقاء المدير العام مع الملحق الأمني بالسفارة الأمريكية إندر جرلنس، بحضور عدد من القيادات بوزارة الداخلية.



من جانبه، قدم الملحق الأمني بالسفارة الأمريكية، تقريرا حول الاهتمام بالتعاون المشترك بين السفارة الأمريكية ورئاسة قوات الشرطة السودانية، متمثلا في تقديم الدعم المباشر من تدريب ودعم لوجستي، خصوصا لطاقم التأمين والحماية الخاص بالسفارة.



وأوضح الملحق الأمني بالسفارة الأمريكية، أن تمويل هذا الأمر تم تحت مظلة مكافحة الإرهاب، عبر تدريب قوة خاصة تكون مسئولة عن تأمين السفارة، مثمنا جهود التعاون بين الجانبين وجاهزية الجانب الأمريكي للتعاون.



وأشار إلى أنه تم رفع تقرير بهدف إيفاد طاقم من أمريكا للعمل في تقييم الحاجات التدريبية للشرطة ورفعها في تقرير، مثمنا دور الشرطة السودانية في تأمين زيارة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الأخيرة للسودان، حيث نُفذت خطة التأمين باحترافية ومهنية عالية.