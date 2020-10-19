BBC: خريطة انتشار فيروس كورونا وأحدث الأرقام المسجّلة

هذه خريطة انتشار وباء كوفيد - 19 الذي يسببه فيروس كورونا، مع أحدث البيانات وأعداد الإصابات والوفيات حول العالم:

وهذا أيضا جدول بيانات مفصلة لتفشي فيروس كوفيد-19 حول العالم: