BBC: خريطة انتشار فيروس كورونا وأحدث الأرقام المسجّلة

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هذه خريطة انتشار وباء كوفيد - 19 الذي يسببه فيروس كورونا، مع أحدث البيانات وأعداد الإصابات والوفيات حول العالم:
وهذا أيضا جدول بيانات مفصلة لتفشي فيروس كوفيد-19 حول العالم: