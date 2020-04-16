ليبراليو البرلمان الأوروبي: سيتم التوصل لاتفاق بشأن مرحلة ما بعد بريكسيت

يتوقع الفصيل الليبرالي في البرلمان الأوروبي التوصل لاتفاق بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، بشأن مرحلة ما بعد خروج لندن من الاتحاد، وذلك على الرغم من تهديدات رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بالانسحاب من المباحثات.

ومع ذلك، قالوا إنه من المرجح أن يكون الاتفاق "أقل ما يمكن"، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

وقال داشيان سيولوس رئيس كتلة تجديد أوروبا، الاثنين: "بغض النظر عن جميع الألاعيب السياسية التي يقوم بها بوريس جونسون، اعتقد أننا سنتوصل لاتفاق يمثل الحد الأدنى".

وأضاف أن التوصل لاتفاق سيصب في مصلحة الطرفين، موضحا أن بريطانيا ستتأثر بصورة كبيرة من سيناريو عدم التوصل لاتفاق.

ويشار إلى أنه بعدما دعا قادة الاتحاد الأوروبي بريطانيا الأسبوع الماضي "للقيام بخطوات ضرورية لجعل الاتفاق ممكنا"، قال جونسون إن المفاوضات لن تستمر مالم يظهر الاتحاد الأوروبي تغيرا أساسيا في توجهه.