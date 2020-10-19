 البر الرئيسي الصيني يسجل 13 إصابة جديدة بكورونا جميعها قادمة من الخارج - بوابة الشروق
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البر الرئيسي الصيني يسجل 13 إصابة جديدة بكورونا جميعها قادمة من الخارج

د ب أ
نشر في: الإثنين 19 أكتوبر 2020 - 9:14 ص | آخر تحديث: الإثنين 19 أكتوبر 2020 - 9:14 ص

أفادت لجنة الصحة الوطنية بالصين، اليوم الاثنين، بأنها تلقت تقارير عن تسجيل 13 إصابة مؤكدة جديدة بكورونا في البر الرئيسي الصيني يوم أمس.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" عن اللجنة أن جميع الحالات الجديدة قادمة من الخارج.

ولم يتم الإبلاغ عن حالات وفاة بسبب المرض يوم أمس.

وقالت اللجنة إن ما مجموعه 16 شخصا خرجوا أمس من المستشفيات بعد تعافيهم من الإصابة بالفيروس.

وحتى يوم أمس، بلغ إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بكورونا في البر الرئيسي الصيني 85685 حالة، بينهم 249 مريضا لا يزالون يتلقون العلاج، وأربعة منهم في حالة خطيرة.

وقالت اللجنة إن ما مجموعه 80802 مريض غادروا المستشفيات بعد شفائهم، فيما استقر عدد الوفيات عند 4634 شخصا.


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