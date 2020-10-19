حرص المغربي بدر بانون مدافع فريق الرجاء المغربي، على توديع ملعب محمد الخامس، وذلك بعد الخسارة من الزمالك بهدف دون رد، ضمن مواجهة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وظهر "بانون" عقب مواجهة الزمالك، وهو يقبل القائم، ليودع الملعب المغربي قبل الرحيل والانتقال إلى صفوف المارد الأحمر في القاهرة.

يذكر أن اللاعب المغربي سيحضر مع فريقه إلى القاهرة لخوض منافسات إياب نصف النهائي أمام الفارس الأبيض يوم السبت المقبل، وسينضم بعدها إلى صفوف الأهلي الذي نجح في إتمام التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبات بانون، قائد الفريق الأخضر وصاحب الـ26 عاما، أعلى صفقة انتقال لمدافع من الدوري الاحترافي، علما أنه أحد خريجي مدرسة الرجاء الرياضي وسبق له أن حمل ألوان الوداد الفاسي ونهضة بركان، على سبيل الإعارة، قبل أن يعود لفريقه عام 2015، وحجز مقعدًا في تشكيل الفريق وشارك أساسيا منذ ذلك التوقيت.