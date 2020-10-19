السلطات في نيويورك تمنع زفافا ليهود متطرفين يحضره 10 آلاف شخص

تحركت سلطات مدينة نيويورك الأمريكية لوقف زفاف ليهود متطرفين، اليوم الاثنين، كان من المتوقع أن يحضره آلاف المدعوين بسبب الخوف من تفشي فيروس كورونا.



وكان من المقرر إقامة زفاف حفيد حاخام حسيدي في ويليامزبرج ببروكلين، بالقرب من إحدى بؤر تفشي الفيروس في المدينة.



وحذر حاكم مدينة نيويورك أندرو كومو من أن الحفل يشكل خطرا في أن يصبح سببا في زيادة انتشار فيروس كورونا.



وقال في مؤتمر صحفي أمس الأحد "لا يمكن إقامة حفل زفاف الآن بحضور آلاف الأشخاص. لا توجد طريقة آمنة للقيام بذلك".



وسلم المسؤولون المعبد الذي كان سيقام به الزفاف أمرا بأن يقام الزفاف بحضور 50 شخصا فقط وفقا لقواعد مدينة نيويورك الخاصة بمكافحة فيروس كورونا.



واتهم المعبد السلطات بشن "هجمات غير مبررة" قائلا إنه ستتم إقالة حفل استقبال محدود، مع تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي.



وأضاف المعبد في البيان أن الزفاف سيمضي قدما، لكنه سيكون مقصورا على الأقارب المقربين.