 أكبر مساهم في طوكيو دوم يطالب بإقالة 3 من كبار المسؤولين - بوابة الشروق
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أكبر مساهم في طوكيو دوم يطالب بإقالة 3 من كبار المسؤولين

د ب أ
نشر في: الإثنين 19 أكتوبر 2020 - 11:50 ص | آخر تحديث: الإثنين 19 أكتوبر 2020 - 11:50 ص

طالب أكبر مساهم في مجمع "طوكيو دوم" (قبة طوكيو) الترفيهي بعقد اجتماع غير عادي للمساهمين لإقالة ثلاثة من كبار المسؤولين، وهو ما وصفه مسؤولو "طوكيو دوم" بالأمر المفاجئ وأحادي الجانب والمحير للغاية.

 

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء، أن صندوق "أواسيس" للاستثمار يسعى لإقالة رئيس الشركة المالكة للمجمع "طوكيو دوم كورب" تسوتومو ناجاوكا والمديرين نوبوهيرو موري وتوموفومي أكياما.

 

وأرجع المستثمر البارز بالمعلم الشهير، الموجود في طوكيو، الطلب إلى بقاء الثلاثة في مناصبهم منذ فترة طويلة، إضافة إلى فشل ناجاوكا في الاستفادة من أصول طوكيو دوم وتعزيز قيمتها المحتملة.

 

ورد مجمع "طوكيو دوم"، بأنه شارك بحسن نية في محادثات مع أواسيس بناء على طلب الصندوق، وسيدرس الرد على المقترح.

 


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