 ماليزيا: ارتفاع حصيلة المصابين بفيروس كورونا إلى 20 ألفا و498 حالة - بوابة الشروق
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ماليزيا: ارتفاع حصيلة المصابين بفيروس كورونا إلى 20 ألفا و498 حالة

أ ش أ
نشر في: الإثنين 19 أكتوبر 2020 - 12:53 م | آخر تحديث: الإثنين 19 أكتوبر 2020 - 12:53 م

أعلنت وزارة الصحة الماليزية تسجيل 871 حالة إصابة وسبع وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، وهو أعلى عدد يتم تسجيله في يوم واحد منذ بدء تفشي الوباء.

 

وذكرت صحيفة "ذا ستار" الماليزية على موقعها الإلكتروني اليوم الاثنين أن ماليزيا قد سجلت حتى الآن 20 ألفا و498 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد بالإضافة إلى 187 حالة وفاة.

 

يُذكر أن فيروس كورونا ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية ف يسوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

 


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