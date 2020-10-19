البيئة تنفذ برنامجا تدريبيا تحت عنوان قادة شباب البيئة

نفذت وزارة البيئة، من خلال الإدارة المركزية للتعاون الدولي ووحدة التنمية المستدامة برنامجا تدريبيا تحت عنوان: «قادة شباب البيئة»، بالتعاون مع مؤسسة فريدريش إبريت خلال الفترة من ١٦ إلى ١٧ أكتوبر الجارى بمشاركة عدد من الخبراء والمتخصصين في مجال العمل البيئي.

وقالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إن البرنامج يهدف إلى خلق كوادر شبابية تعي القضايا البيئية وتأثيراتها ودورهم في التصدي لها، إذ يشارك فيه 50 شابا من الجامعات المصرية من كافة محافظات الجمهورية كدفعة أولى، وسيتم تكرار البرنامج مع حلول يناير ٢٠٢١.

وأوضحت فؤاد، أن البرنامج يعد خطوة أولية لتفعيل دور الشباب، إذ سيتم مشاركة ممثلين منهم في مناقشات اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم إدارة المخلفات.

وتضمن اليوم الأول للبرنامج عقد عدة جلسات، قدمت توضيحا للوضع البيئي الحالي في أنحاء العالم، مع عرض وجهات النظر المختلفةحول أسباب ظهور المشكلات البيئية الحالية وكيفية التعامل معها.

كما تناول البرنامج الوضع البيئي المحلي من عدة منظورات بهدف فهم الفرص والتحديات البيئية التي تحتاج لجهود كبيرة لتحقيق الأهداف المرجوة.

كما شهد اليوم الأول للبرنامج، تعريف القائمين على البرنامج، بالمشاركين بالقوانين والتشريعات البيئية المختلفة.

كما تناول اليوم الثاني للبرنامج موضوع التغير المناخي وآثاره السلبية على البلدان والدول الأكثر تضررا والتحديات التي تواجههم للحد من الآثار السلبية عليهم، والجهود المبذولة للتخفيف من الانبعاثات المسببة لها.

كما قدم البرنامج، في اليوم الثاني عرضا تعريفيا للمشاركين لمجموعة من المصطلحات البيئية الخاصة بموضوع التغيرات المناخية.