أعلنت شركة المنتجات الغذائية الفرنسية "دانون" اليوم الاثنين أن إجمالي مبيعاتها للربع الثالث من العام بلغت 8ر5 مليار يورو، بانخفاض بـ3ر9%، وذلك لأسباب من بينها التغيرات في أسعار صرف العملات مقابل اليورو.

وأعلنت دانون اليوم عن ثلاثة قرارات للمضي في خططها للتكيف مع عالم كورونا الجديد، بهدف تعزيز قدرتها على القيام بمهمتها والعودة السريعة إلى أهدافها متوسطة المدى، بما في ذلك نمو أرباح المبيعات بنسبة تتراوح بين 3-5%.

على صعيد متصل، قررت سيسيل كابانيس، نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والتكنولوجيا والبيانات والدورات والمشتريات منذ عام 2015، ترك الشركة، وذلك بعد 16 عاما من العمل بها.

ومن المقرر أن تغادر كابانيس في فبراير من العام القادم بعد الانتهاء من خطة دانون للتكيف مع كورونا وإطلاقها، وبعد فترة انتقالية مع يورجن إيسر، المدير المالي الحالي لقسمي المياه وأفريقيا ونائب الرئيس التنفيذي المعين حديثا.