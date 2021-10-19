محافظ الإسكندرية يشهد احتفال مدينة الثغر بذكرى المولد النبوي الشريف

شهد اللواء محمد الشريف مساء أمس الإثنين، احتفالات محافظة الإسكندرية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، بحضور 150 طفلًا من ذوي الهمم ودور الأيتام والأمهات المسنين بدار الهنا، حيث أقيم الحفل بالتعاون مع المجتمع المدني، باستاد الإسكندرية الرياضي الدولي.

جاء ذلك بحضور الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، والدكتور محمد عبد الرازق مدير عام ستاد الإسكندرية.

وفي كلمته؛ هنأ المحافظ الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والشعب المصري والأمة الإسلامية بمناسبة ذكرى مولد سيد الخلق محمد عليه أفضل الصلاة والسلام.

وأشار الشريف، إلى أن ذكرى المولد النبوي مناسبة طيبة عطرة للتأمل في جوهر ومقاصد الرسالة التي تلقاها النبي الكريم، مما يعطي للجميع الكثير من الدروس أهمها مواجهة الصعاب بعمل دؤوب لا ينقطع مهما كانت التحديات، أسوة بنبي الأمة عليه أفضل الصلاة والسلام.

وأضاف المحافظ: "علينا الاقتداء بسنة نبينا محمد، وأن نستلهم منه القدوة الحسنة في إرساء قيم الحق والعدل، والسلام، والأمن والاستقرار للبشرية، مطالبًا ببذل أقصى جهد لتحقيق نقلة نوعية في أداء دولتنا وتوفير أسباب القوة والتقدم لها على المستويات والأصعدة، كما فعل ذلك نبي الأمة حيث قاد أنجح منظومة ممثلة في إقامة دولة إسلامية قوية".

وتضمن الاحتفال فقرات إنشاء ديني بمناسبة الذكرى العطرة، وتوزيع الهدايا والحلوى على الأطفال من ذوي الهمم والأمهات المسنين.