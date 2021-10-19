وزير خارجية روسيا يحث طالبان على تأمين شمولية الحكومة الأفغانية

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إن روسيا تحث طالبان على تأمين شمولية الحكومة الأفغانية ليس فقط على الصعيد العرقي لكن وعلى صعيد المبدأ السياسي.

وأضاف لافروف، في تصريح للصحفيين على هامش "منتدى فالداي" المنعقد في مدينة سوتشي الروسية: "إننا نشجعهم على الوفاء بالتصريحات التي أدلوا بها عندما وصلوا إلى السلطة، بما في ذلك ضمان شمولية الحكومة ليس فقط على أساس الانتماء العرقي، ولكن أيضا على أساس المعتقدات السياسية، حتى يتسنى تمثيل جميع الأطياف السياسية للمجتمع في الحكومة".

ولفت وزير الخارجية الروسي إلى أنه لم يتم حتى الآن بحث الاعتراف الرسمي بطالبان.

يشار إلى أن "منتدى فالداي" الدولي انطلقت فعالياته في مدينة سوتشي الروسية أمس وتستمر حتى يوم 21 أكتوبر الجاري ويبحث المشاركون في فعاليات اليوم، بمشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، النتائج السنوية لأعماله.

ويشمل جدول أعمال المنتدى عدة موضوعات أهمها: "التغيير العالمي - القرن 21: الإنسان، القيم، الدولة" وأيضا قضايا الحرية والمجتمعات المنغلقة في العالم، والذكاء الاصطناعي، والصراع الدولي من أجل التفوق التكنولوجي.

وسيتحدث أعضاء المنتدى أيضا عن السياسة الروسية في ضوء الجهود الدولية لمكافحة تغير المناخ، وهو موضوع يكتسب مكانة متزايدة على جدول الأعمال الدولي.