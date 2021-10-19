بريطانيا تتسلم 3 أطفال من عائلات داعش في سوريا

تسلم، الاثنين، وفد بريطاني برئاسة المبعوث البريطاني الخاص لسوريا، جوناثان هارجريفز، 3 أطفال بريطانيين من عائلات تنظيم داعش الإرهابي، وذلك خلال زيارة إلى شمال وشرق سوريا.



ووصل الوفد للتباحث بشأن آخر التطورات في المنطقة، وكان في استقباله الرئيس المشترك لدائرة العلاقات الخارجية، عبد الكريم عمر، ومدير المعابر في الإدارة الذاتية، خبات محمد.



وتسلم الوفد 3 أطفال بريطانيين من عوائل تنظيم داعش، وفق وثيقة تسليم رسمية بين الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، والمملكة المتحدة.



وعبر المبعوث البريطاني الخاص لسوريا، جوناثان هارجريفز، عن قلقه حيال الوضع الإنساني في المخيمات، قائلا: "الحرب في سوريا هي واحدة من أعنف وأشد الحروب دمارا في تاريخ البشرية الحديث.. المملكة المتحدة ملتزمة بمحاسبة كل من ارتكب الجرائم، والاستمرار في محاربة داعش وتقديم المساعدة للضعفاء".



ونوه هارجريفس إلى أن المملكة المتحدة في السنة الماضية دعمت مناطق شمال وشرق سوريا بتقديم أكثر من 250 ألف استشارة طبية، وسلات نظافة لأكثر من 32 ألف شخص، ومياه شرب نظيفة لـ113 ألف شخص، و52 ألف سلة غذائية.