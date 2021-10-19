 رابطة الأندية: طلبات الإحاطة ضد اتحاد الكرة لن تؤثر على الدوري - بوابة الشروق
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رابطة الأندية: طلبات الإحاطة ضد اتحاد الكرة لن تؤثر على الدوري

محمد عبد المحسن
نشر في: الثلاثاء 19 أكتوبر 2021 - 4:31 م | آخر تحديث: الثلاثاء 19 أكتوبر 2021 - 4:31 م

أكد أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية المحترفة، أن طلبات الإحاطة التي قُدمت في مجلس الشعب لاتحاد الكرة لن تؤثر على مسابقة الدوري الممتاز، ولا علاقة للرابطة بالأمر.

وقال دياب في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «صدى البلد»: «لن تؤثر طلبات الإحاطة الخاصة باتحاد الكرة على مسابقة الدوري».

وأضاف: «الرابطة تسير باستراتيجية معينة حتى مع تعرضنا لمضايقات، ولكن استراتيجيتنا واضحة ونعمل على مدار اليوم حتى يخرج الدوري بمظهر يليق بمصر، ونركز فقط في الإيجابيات والمكتسبات التي نبني عليها».

وتم استجواب أحمد مجاهد رئيس اتحاد الكرة المصري على خلفية طلبات الإحاطة المقدمة ضد الاتحاد في البرلمان.


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