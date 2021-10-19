وزير إماراتي: جائزة مصر للتميز الحكومي استغرقت 100 ألف ساعة لتقييم المرشحين

قال محمد عبد الله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء في الإمارات، إن مصر ألهمت العالم بتجربتها الحكومية والإدارية والإنسانية على مدار تاريخها، مشيرا إلى أن الشراكة المصرية الإماراتية في إطلاق جائزة التميز الحكومي بدورتيها الأولى والثانية والتي امتدت إلى 4 أعوام نجحت فى تحقيق الكثير من أهدافها بسبب الروح الأخوية بين الفريقين والحكومتين.



جاء ذلك خلال فاعليات حفل إعلان نتائج جائزة مصر للتميز الحكومي الدورة الثانية 2020، والتي تنظمها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تحت رعاية رئيس الجمهورية وبحضور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وهالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.



وأضاف القرقاوي أن الدورة الثانية من جائزة مصر للتميز الحكومي شهدت استثمار 211 ألف ساعة في تبادل الخبرات بين فرق العمل بين البلدين، بالإضافة إلى تبادل الخبرات مع 15 ألف مسئول حكومى كما بلغ عدد طلبات الترشح ألفى مؤسسة و330059 مترشحًا، استغرقت 100 ألف ساعة عمل لتقييم المرشحين.



وأوضح أن رحلة التميز تحتاج لمزيد من الصبر والمثابرة وإصرار حتى نرى نتائجها واقع ملموس من خلال تغيير ثقافة العمل الحكومي وبحث روح جديدة من التنافس والتميز الابتكار، ومصر زاخرة وولادة ولا تنتهي فيها التجارب ولا يتوقف فيها الإبداع.



واشار إلى أن ما نراه اليوم في مصر من تطورات إدارية وحكومية وتمكين الشباب المصرى والإيمان بأفكارهم بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي يشير بشكل واضح إلى أن مصر خلال سنوات قليلة من رئاسته استعادت موقعها التاريخي الذي تعودت عليه البشرية منذ آلاف السنين.



وتعد جائزة مصر للتميز الحكومى خطوة على طريق تحقيق أهداف التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، وفي مقدمتها بتكوين جهاز إداري كفء وفعال محوكم يساهم بدوره في تحقيق التنمية ويستجيب للمواطنين، وتم إطلاق النسخة الأولى "جائزة مصر للتميز الحكومي" في عام 2019 بالشراكة مع دولة الإمارت.