محكمة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان: كولومبيا مسؤولة عن خطف واغتصاب مراسلة صحفية

قضت محكمة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان، بمسؤولية الدولة في كولومبيا عن جرائم الخطف والتعذيب والعنف الجنسي التي تعرضت لها المراسلة الصحفية جينيت بيدويا في مايو عام 2000.

وأصدرت المحكمة، ومقرها سان خوسيه، عاصمة كوستاريكا، أمرا لكولومبيا باتخاذ إجراءات مصالحة، وفقا لبيان بشأن الحكم صدر أمس الاثنين بتوقيت سان خوسيه (توقيت جرينتش-7 ساعات).

وتعرضت بيدويا، التي تعمل الآن في صحيفة "إل تيمبو" الكولومبية، للاختطاف عندما كانت مراسلة شابة، بينما كانت تنتظر لإجراء مقابلة مع أعضاء من قوات شبه نظامية كانوا نزلاء بسجن لا موديلو سيئ السمعة في بوجوتا.

وتعرضت المراسلة في ذلك الوقت للاغتصاب والتعذيب بوحشية. وخاضت معركة قضائية من أجل العدالة منذ ذلك الحين، ويمثل الحكم سابقة جديدة في النزاع المسلح في كولومبيا منذ عقود.

وغردت بيدويا عبر موقع تويتر للتواصل الاجتماعي: "سوف يتم تسجيل يوم 18 أكتوبر 2021 في التاريخ باعتباره اليوم الذي أدى فيه صراع بدأ بجريمة ضد شخص واحد إلى الدفاع عن حقوق الآلاف من النساء ضحايا العنف الجنسي".

ودعت المحكمة كولومبيا إلى مواصلة التحقيقات في قضية بيدويا ومعاقبة أي أشخاص لا يزالون على قيد الحياة من المسؤولين عن الجرائم.