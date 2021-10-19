الجمعية المصرية لمكافحة العدوى تعقد مؤتمرها السنوي الـ29 نوفمبر المقبل

تعقد الجمعية المصرية لمكافحة العدوى مؤتمرها السنوي الـ29 في نوفمبر المقبل تحت عنوان (العدوي الوافدة.. قلق وإزعاج)، بالتعاون مع المعهد العربي للتنمية المهنية المستدامة "معتمد"، وذلك تحت رعاية اتحاد الأطباء العرب، وبرئاسة الأستاذ الدكتور أسامة رسلان أمين عام الاتحاد ورئيس الجمعية المصرية لمنع ومكافحة العدوى، وبمشاركة خبراء من منظمة الصحة العالمية بجنيف، وخبراء من المكتب الإقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية، ونخبة من المتخصصين ورموز مكافحة العدوى.



وقال بيان صادر عن الجمعية المصرية لمكافحة العدوى، اليوم الثلاثاء، إن "المؤتمر هذا العام يأتي والعالم مازال تحت وطأة أحد أنواع هذه العدوى الوافدة، وهي (كوفيد-19)، ليناقش التحديات والمصاعب التي يواجهها المجتمع والأنظمة الصحية من وطأة العدوى الوافدة بشكل عام".



وقالت الأستاذة الدكتورة مها فتحي سكرتير عام المؤتمر وأمين عام الجمعية المصرية لمكافحة العدوى إن "المؤتمر سيناقش الكثير من الموضوعات التي تشغل المجتمع، مثل موضوع التطعيمات المختلفة وفعاليتها والآثار الجانبية لها، كما يناقش الآثار النفسية لعدوى كورونا على المرضى الذين أصيبوا بالعدوى، وكذلك على مقدمي الخدمة الصحية الذين كانوا في خط الدفاع الأول لمجابهة هذه الجائحة".



ويتطرق المؤتمر إلى العديد من الموضوعات المهمة الأخرى، أبرزها: تأثير الجائحة علي أنظمة ترصد العدوى، والبحث العلمي في المجالات المختلفة، كما يبحث أحد المشاكل الرئيسية التي تهدد البشرية، وهي سلالات الميكروبات المقاومة للمضادات الحيوية وتأثير الفيروس، وغيرها من العدوى الوافدة علي الإفراط في استخدام المضادات الحيوية.



ومن الموضوعات المهمة أيضا التي يتناولها المؤتمر ضرورة تبني مفاهيم ومعايير مستحدثة للتعامل مع العدوى الوافدة، والاستعداد الجيد عند حدوث أي جائحة في المستقبل حتي لا تسبب العدوي الوافدة أي قلق أو إزعاج علي مستوى المجتمع وداخل الأنظمة الصحية، وخاصة ما يتعلق ببرامج منع ومكافحة العدوى.



وكان أمين عام اتحاد الأطباء العرب قد أكد، في تصريح سابق، أهمية اللقاءات والمؤتمرات العلمية التي تناقش الموضوعات التي تمس الفريق الطبي وتتيح لهم الاستفادة من الخبراء المحليين والدوليين، خاصة في ظل انتشار العدوى بين الفرق الطبية.



جدير بالذكر أن هذا المؤتمر يأتي بالتزامن مع احتفالات منظمة الصحة العالمية بالأسبوع العالمي لمكافحة العدوى، والذي يتم الاحتفال به خلال شهر أكتوبر من كل عام.