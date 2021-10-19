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تمكن محمد صلاح نجم ليفربول، من تسجيل الهدف الثالث للريدز ضد أتلتيكو مدريد، في اللقاء المقام مساء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا.

وجاء هدف صلاح في الدقيقة 78 من ركلة جزاء حصل عليها دييجو جوتا مهاجم الريدز.

ووقع صلاح على الهدف الأول بعدما راوغ ثلاث لاعبين من أتلتيكو مدريد، وسدد كرة قوية نحو المرمى سكنت شباك الحارس السوفيني أوبلاك.

وأضاف نابي كيتا بعد خمس دقائق الهدف الثاني لصالح ليفربول وتحديدا بالدقيقة 13.

وقلص أتليتكو مدريد الفارق في الدقيقة 20 عن طريق أنطوان جريزمان وذلك بعد العودة لتقنية الفيديو "فار".