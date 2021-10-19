 من ركلة جزاء.. صلاح يوقع على الثنائية ويسجل التقدم للريدز أمام أتلتيكو مدريد - بوابة الشروق
الثلاثاء 19 أكتوبر 2021 11:04 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد مقترح التبرع بالأعضاء بعد الوفاة؟
النتـائـج تصويت

من ركلة جزاء.. صلاح يوقع على الثنائية ويسجل التقدم للريدز أمام أتلتيكو مدريد

شريف أبوحمد
نشر في: الثلاثاء 19 أكتوبر 2021 - 10:45 م | آخر تحديث: الثلاثاء 19 أكتوبر 2021 - 10:45 م

تمكن محمد صلاح نجم ليفربول، من تسجيل الهدف الثالث للريدز ضد أتلتيكو مدريد، في اللقاء المقام مساء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا.

وجاء هدف صلاح في الدقيقة 78 من ركلة جزاء حصل عليها دييجو جوتا مهاجم الريدز.

ووقع صلاح على الهدف الأول بعدما راوغ ثلاث لاعبين من أتلتيكو مدريد، وسدد كرة قوية نحو المرمى سكنت شباك الحارس السوفيني أوبلاك.

وأضاف نابي كيتا بعد خمس دقائق الهدف الثاني لصالح ليفربول وتحديدا بالدقيقة 13.

وقلص أتليتكو مدريد الفارق في الدقيقة 20 عن طريق أنطوان جريزمان وذلك بعد العودة لتقنية الفيديو "فار".


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك