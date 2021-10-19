سفراء أوروجواي وبنما والبرازيل بالقاهرة يؤكدون عمق وقوة علاقات بلادهم مع مصر

أكدت سفير أوروجواي بالقاهرة أندريا روساريو، عمق وقوة العلاقات الثنائية بين مصر وبلادها، مشيرة إلى العلاقات تشمل مختلف المجالات، وقد بدأت منذ عام 1932 من خلال تبادل الزيارات رفيعة المستوى، وتوقيع عدة اتفاقات في مناطق مختلفة.



جاء ذلك خلال وفد دبلوماسي يضم 15 سفيرا للدول الإيبيروأمريكية لقلعة قايتباي بالإسكندرية اليوم الثلاثاء، يرافقه نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون أمريكا اللاتينية أشرف منير ومحافظ الإسكندرية محمد الشريف، وذلك ضمن فعاليات الأسبوع الثقافي للدول الإيبروأمريكية.



ولفتت روساريو إلى التعاون في مجال التجارة، فقد وقعت مصر و أوروجواي عدة اتفاقيات في هذا المجال، كما أن صادرات أوروجواي إلى مصر خلال عام 2020 تجاوزت 80 مليون دولار أمريكي وأهم المنتجات تتمثل في اللحوم الحية واللحوم المجمدة وفول الصويا ومنتجات الألبان.



وأكدت أهمية الأسبوع الأيبروأمريكي، قائلة إن أوروجواي تشترك في الجذور التاريخية واللغة ونظام القيم مع البلدان الأيبيروأميريكية، وهي أيضا جزء من البلدان الناطقة بالبرتغالية مع البرتغال والبرازيل.



ولفتت إلى أهمية مدينة الإسكندرية وتعزيز الروابط مع ثاني أهم مدينة في مصر التي تتشابه مع العاصمة مونتيفيديو، مشيرة إلى إعجاب مواطنيها بالتراث التاريخي والثقافي الغني للإسكندرية.



من جانبه أكد سفير بنما لدي القاهرة اليخاندرو مِندوزا جانتس، عمق وقوة العلاقات التي تربط بين مصر وبنما، مشيرا إلى أن التعاون يشمل مختلف المجالات، وأن العلاقات بين الدولتين الشقيقتين تشهد ازدهارا.



وشدد على مكانة مدينة الإسكندرية وروعة إطلالتها على البحر المتوسط وجمال آثارها، مشيرا إلى التشابه الكبير بين مدينة الإسكندرية وبنما خاصة في مجال الموانئ والتجارة البحرية، لافتا إلى أن هناك العديد من شركات الملاحة البحرية من بنما تعمل في الإسكندرية.



من جهته أكد القائم بأعمال سفارة البرازيل بالقاهرة روبين أوليفيرا، أنه يجري العمل حاليا بقوة على تدشين خط طيران مباشر بين مصر والبرازيل، مشيدا بأعمال وإنجاز وأداء شركة مصر للطيران.



وقال إن العلاقات المصرية البرازيلية وطيدة ووثيقة للغاية، مثمنا زيارة نائب رئيس البرازيل خلال الأيام الماضية ولقائه بالرئيس عبد الفتاح السيسي وعقده العديد من اللقاءات المهمة.



ولفت إلى عمق وقوة وتاريخية العلاقات التي تربط بين الجانبين، معربا عن سعادته بالتعاون المصري في كافة المجالات.