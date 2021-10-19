أعلنت وزراة التجارة الدولية والصناعة الماليزية أن بعثتها التجارية والاستثمارية إلى فرنسا حققت استثمارات محتملة بلغت قيمتها 2.6 مليار رنجيت ماليزي و300 مليون رنجيت من الصادرات المحتملة.

ونقلت الخدمة العربية لوكالة الأنباء الوطنية الماليزية (برناما) عن بيان الوزارة قوله إن ذلك يؤكد نجاح جهود ماليزيا المستمرة في جذب استثمارات عالية الجودة وتعزيز مشاركة الشركات المحلية في سلسلة التوريد العالمية ذات القيمة العالية.

وأضاف البيان أن الاهتمام الذي أبدته الشركات الفرنسية يُعد حافزًا رئيسيًا لتوسيع العلاقات التجارية والاستثمارية الثنائية، لاسيما في المجالات التي تدعم جدول الأعمال المستدام والأخضر الذي تدعو إليه فرنسا وماليزيا.

وأشار أيضًا إلى أن الشركات الفرنسية حريصة على جعل ماليزيا شريكًا تجاريًا لها في مجال الفضاء والتكنولوجيا الحيوية والكيماويات المتقدمة والأجهزة الطبية ومنتجات الإحلال والبناء.