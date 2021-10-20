الاتحاد الأوروبي يحث تركيا على الالتزام بوقف التصعيد شرق البحر المتوسط

حثت المفوضية الأوروبية تركيا على الالتزام بوقف التصعيد في شرق البحر المتوسط الغني بالطاقة، وتعهدت في الوقت نفسه بالدفاع عن مصالح الدولتين العضوين اليونان وقبرص إذا لم تقم تركيا بذلك.



وهناك خلاف بين تركيا واليونان، وكل منهما عضو في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، منذ عقود بشأن المياه الإقليمية في بحر إيجه، وهناك نزاع آخر بين أثينا وأنقرة أيضا حول مستقبل قبرص، التي تحتل تركيا الجزء الشمالي منها منذ عام 1974.



ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الثلاثاء، عن تقرير بشأن توسيع الاتحاد صادر عن المفوضية الأوروبية، اليوم الثلاثاء، قوله إن الاتحاد الأوروبي مستعد لمشاركة تركيا في عدد من مجالات الاهتمام المشترك، شريطة الالتزام بوقف التصعيد الحالي.



وقال التقرير: "ولكن في حال تجدد الأعمال الأحادية أو الاستفزازت في انتهاك للقانون الدولي، فإن الاتحاد الأوروبي سيستخدم كل الأدوات والخيارات المتاحة له"؛ من أجل الدفاع عن أعضاءه.



وحث التقرير تركيا على دعم محادثات إعادة توحيد قبرص في إطار الأمم المتحدة.