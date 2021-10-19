ولد ميجيل أنخيل أستورياس روساليس، في مثل هذا اليوم 19 أكتوبر من عام 1899، في مدينة جواتيمالا، وهو أديب وشاعر وصحفي ودبلوماسي، حاصل على نوبل في الأدب، كان معروفًا برواياته الاجتماعية والسياسية، ويعتبر من أوائل الروائيين في أمريكا اللاتينية الذي تناولوا موضوع الاستبداد، وقضى معظم حياته في المنفى سواء كان ذلك في أمريكا الجنوبية أو في أوروبا.



وبعد عقود من النفي والتهميش، حصل "أستورياس" على شهرة واسعة النطاق في عقد الستينيات من القرن العشرين، حيث فاز في عام 1966 بجائزة الاتحاد السوفييتي لينين للسلام، وفي السنة التالية تم منحه جائزة نوبل في الأدب عام 1967.



وعاش في باريس خلال العشرينيات من القرن الماضي، ويرى بعض العلماء أنه أول روائي في أمريكا اللاتينية يظهر كيف يمكن لدراسة الأنثروبولوجيا واللغويات أن تؤثر على كتابة الأدب، وأثناء وجوده في باريس، ارتبط أستورياس أيضًا بحركة السرياليين، ويعزى إليه الفضل في تقديم العديد من ميزات الأسلوب الحداثي في خطابات أمريكا اللاتينية.



واهتم بالثقافة الشعبية والتاريخ التراثي لهنود قبائل المايا، ونجم عن ذلك كتابه «أساطير من جواتيمالا»، وكان له مجموعة من القصائد المترجمة إلى العربية، وتتحدث هذه القصائد عن مدن فلسطينية كان زارها أستورياس، لا بل تتحدث إحدى قصائده عن زيارته لبحيرة طبريا.



وتعد أهم رواياته هي «السيد الرئيس» وهي رواية ساخرة يصف فيها حياة الشعب في ظل حكم دكتاتوري، وأمضى سنواته الأخيرة في مدريد، حيث توفى في سن الـ74، ودفن في مقبرة بير لاشيز في باريس.