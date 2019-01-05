جامعة جنوب الوادي تنظم قافلة متعددة التخصصات بقرية العزب المصري بدشنا

أعلن الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي إن الجامعة قامت بتنظيم قافة متعددة التخصصات إلى قرية العزب المصري بمركز دشنا في إطار مشاركة الجامعة بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وأضاف أن نخبة من أطباء مستشفيات قنا الجامعية تمكنوا من إجراء الكشف الطبي لعلاج 828 حالة من أبناء القرية كما تم صرف العلاج مجاناً لهم بواقع 156 حالة رمد و120 عظام و60 أنف وأذن وحنجرة و30 نساء وتوليد و102 أطفال و95 جلدية و40 جهاز هضمي و25 نفسية وعصبية بالإضافة الى فحص عدد 2 حالة من الحالات لخاصة لأطفال يعانون من صعوبات التعلم والاعاقة الحركية والتأخر في نمو اللغة حيث تم تقييم تلك الحالات وتقديم خدمات النصح والإرشاد لذويهم.

وأضاف الدكتور أحمد كمال نصاري نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة انه شارك بالقافلة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بكلية الطب البيطري حيث قاموا بفحص وعلاج 20 من حيوانات القرية في تخصصات طب الحيوان والجراحة والولادة، كما تم عقد ورشة عمل فنية لأطفال القرية لتثقيفهم وتنمية الحس الفني لديهم وتنمية قدراتهم الفنية من خلال الأنشطة التفاعلية ودمج اللعب مع التعلم، كما قامت مجموعة مكافحة الإدمان بعمل لقاءات توعوية وزيارات ميدانية لجميع المراحل العمرية للتوعية بأضرار المخدرات وتجنب إدمانها والعلاج منها.